أندية الدوري السعودي تسعى لخطف محمد جحفلي من الهلال

عقد جحفلي مع الهلال ينتهي خلال الفترة الشتوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يُحيط الغموض بمصير المدافع السعودي محمد جحفلي لاعب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء مع الزعيم.

عقد جحفلي مع الهلال ينتهي خلال الفترة الشتوية ولم تتحرك إدارة الفريق الحالية لتجديد تعاقدها مع اللاعب.

تقارير مقربة من الزعيم أشارت إلى أن اللاعب لم يحسم أمر تجديد عقده على أمل أن تتخذ الإدارة الجديدة قرارها في هذا الشأن.

🚨 خلال حواره مع إحدى الإذاعات البيروفية.. كاريللو قال كلمته الأخيرة 💁‍♂️ pic.twitter.com/mdtsRw2i4P — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وكانت إدارة الأمير محمد بن فيصل قد فتحت خط المفاوضات مع اللاعب لكن رحيلها جمّد تلك المفاوضات.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب دخل في دائرة اهتمامات العديد من أندية دوري المحترفين من أجل التعاقد معه وخطفه من الهلال.

كاريلو يحسم موقفه من عرض النصر ومستقبله مع الهلال

يُذكر أن إدارة الهلال تنتظر عقد جمعية عمومية لإعلان رئيس جديد للنادي، ويعد فهد بن نافل من أبرز المرشحين لتولي المنصب.