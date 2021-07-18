أندية الدوري الإنجليزي تتصارع لتخليص برشلونة من لونجليه

النادي الكتالوني يتلقى عرضًا إنجليزيًا جديدًا للتخلص من كليمون لونجليه.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي وست هام يسعى للحصول على خدمات اللاعب كليمون لونجليه من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير إكريم كونور والذي أكد أن النادي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب.

ولا يعد وست هام هو النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات لونجليه في سوق الانتقالات، حيث يريده إيفرتون أيضًا.

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وبحسب ما أوضح الصحفي فالنادي الإنجليزي يريد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وتابع ديفيد مويس المدير الفني للهامرز لونجليه ويجده إضافة قوية لخط دفاعه قبل عودة منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وكان برشلونة يحاول في الأسابيع الماضية التخلص من مجموعة من لاعبيه الذين يحصلون على رواتب مرتفعة من أجل تخفيض فاتورة الرواتب.

جدير بالذكر أن لونجليه كان قد انضم لبرشلونة قادمًا من إشبيلية، وقدم مستويات جيدة في البداية قبل أن يتراجع بوضوح منذ لقاء بايرن ميونخ الشهير بدوري أبطال أوروبا.