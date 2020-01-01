أندية البريميرليج تريد تغيير قوانين التعاقد مع اللاعبين

الخروج من الاتحاد الأوروبي السبب

طلبت الأندية الإنجليزية، تغيير قواعد التعاقد مع اللاعبين، بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تلك التغييرات التي طلبتها أندية البريميرليج، هي إبرام الصفقات دون حاجة إلى تصاريح عمل للاعبين.

وكانت قوانين البريميرليج، تنص على أن أي فريق يرغب في التعاقد مع لاعب خارج الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يكون قد خاض عدداً معيناً من المباريات الدولية مع منتخب بلاده.

المزيد من الفرق

ومن جانبه يرى الاتحاد الإنجليزي، أن تلك القوانين تساعد على تقوية الدوري، والمنتخب الإنجليزي الذي لم يحقق أي بطولة كبرى منذ 1966.

ويسعى الاتحاد الإنجليزي، إلى تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الفرق من 25 إلى 17 ثم 13 لاعباً في كل فريق، وهي فكرة يعترض عليها فرق البريميرليج.

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ويخشى مسؤولو رابطة البريميرليج، من قرارات الاتحاد التي قد تضر بالمسابقة التي تعد من أقوى المسابقات في العالم.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بعد مرور 28 جولة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.