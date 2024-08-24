بعد رغبته في الرحيل .. ريال مدريد يحسم موقف أندري لونين نهائيًا

ريال مدريد يحدد موقف لونين من الرحيل

حدد نادي ريال مدريد مصير الحارس الأوكراني أندري لونين، بعد رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية، بعد أن عاد البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة ليُشارك بشكل أساسي مع الميرنجي.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن أن ريال مدريد أخبر لونين برغبته في استمراره مع الفريق، وأن تجديد عقده أصبح في أيدي الإدارة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد لونين صاحب الـ25 عامًا إلى عام 2028، حيث ينتهي عقده في صيف 2025.

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جاء ذلك بعدما شارك أندري لونين بصفة أساسية مع ريال مدريد الموسم الماضي، بعد إصابة تيبو كورتوا في الرباط الصليبي، حيث شارك في 31 مباراة بجميع البطولات، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

وشهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد ريال مايوركا تواجد لونين على مقاعد البدلاء، حيث شارك كورتوا بصفة أساسية في تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني.