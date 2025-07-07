بعد الحادث المأساوي لنجم ليفربول وشقيقه..

كشفت زوجة الدولي البرتغالي أندريه سيلفا، عن تلقيها رسائل تعزية عن طريق الخطأ، تتعلق بالحادث المأساوي الذي أودى بحياة ديوجو جوتا، نجم ليفربول، وشقيقه.

ماذا حدث؟

ولقي ديوجو جوتا، وشقيقه أندريه سيلفا، مصرعهما إثر حادث سيارة، الخميس الماضي، والذي وقع في منطقة زامورا، بعد انحراف السيارة عن الطريق، ما تسبب في اشتعال السيارة.

وحرص زملاء جوتا في ليفربول ومنتخب البرتغال، برفقة عدد من نجوم الكرة، على حضور مراسم الجنازة، في بلدة جوندومار الصغيرة قرب مدينة بورتو، كما تلقى رسائل تعزية من مختلف الأندية واللاعبين حول العالم.

تشابه أسماء

في المقابل، كان هناك حالة "التباس"، في بعض رسائل التعزية، والتي توجهت بالخطأ إلى ماريا رودريجيز، عارضة الأزياء، وزوجة أندريه سيلفا، مهاجم لايبزيج ومنتخب البرتغال، والذي يحمل نفس اسم شقيق جوتا "الراحل".

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ما قالته رودريجيز

ونشرت زوجة مهاجم لايبزيج، رسالة عبر منصة (إنستجرام)، قائلة "تلقيتُ العديد من الرسائل اللطيفة والتي تعبر عن الاهتمام مؤخرًا، ولكن يبدو أن هناك بعض الالتباس بشأن الأحداث المأساوية الأخيرة، أود أن أوضح بأن هذه المعلومات لا تخصّ زوجي، أندريه سيلفا، قلوبنا مع العائلات المتضررة من هذه المأساة، نحن نفكر فيهم في هذا الوقت العصيب".

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أرقام سيلفا

ويلعب أندريه سيلفا، في صفوف لايبزيج، كما يمثّل منتخب البرتغال الأول منذ عام 2016، حيث شارك في 53 مباراة دولية، وكان زميلًا لديوجو جوتا، سواءً مع بورتو أو المنتخب، حيث احتفلا معًا بالتتويج بكأس دوري الأمم الأوروبية.