لن يبتعد عن كرة القدم .. أندريس إنييستا يكشف عن خطته بعد الاعتزال

تعرف على ما يفكر فيه إنييستا حاليًا

اختتم النجم الإسباني أندريس إنييستا مسيرته في عالم كرة القدم، بعدما خاض مباراة اعتزاله كرة القدم الاستعراضية، والتي جمعت بين أساطير برشلونة وريال مدريد في العاصمة اليابانية طوكيو.

إنييستا صاحب الـ40 عامًا قرر الاعتزال بعد مسيرة مذهلة، حقق فيها الكثير من البطولات مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

وأعلن إنييستا أنه سيتجه إلى دراسة التدريب، لأنه يُريد أن يُصبح مدربًا بعد اعتزاله كرة القدم، حيث قال: "أفكر في الحصول على رخصة التدريب، وأن أرى أين ستأخذني مسيرتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق أندريس على المباراة الاستعراضية قائلًا: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية، لقد لعبت في اليابان لمدة 5 سنوات بعد مغادرة برشلونة عام 2018، وإذا عادوا إلى منازلهم راضين فأنا سعيد جدًا".

وشهدت المباراة مشاركة تشافي هيرنانديز وريفالدو ورافائيل ماركيز وخافيير سافيولا، بينما لعب في فريق ريال مدريد روبرتو كارلوس وفابيو كانافارو وإيكر كاسياس، إذ شهدت المواجهة قيام إنييستا لتوجيه تمريرة غيرت اتجاهها إلى داخل شباك ريال مدريد

وخاض إنييستا مع برشلونة 674 مباراة، توج خلالها بـ32 لقبًا، كما حقق مع المنتخب بطولتي كأس العالم 2010 و يورو 2012.