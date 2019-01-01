أندرلخت يضيق الخناق على الهلال من اجل كاريلو

منافس جديد دخل مع الهلال من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخب بيرو

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي أندرلخت البلجيكي في الحصول على خدمات البيروفي أندريا كاريلو، لاعب بنفيكا البرتغالي، والمعار إلى الهلال السعودي.

ولعب البيروفي الدولي صاحب الـ 28 عاماً، الموسم الماضي معاراً في صفوف الزعيم، وشارك مع الفريق في 21 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة آخرين.

وكشفت صحيفة إل باكون البيروفية، إلى أن أندرلخت سيقدم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو، من أجل الحصول على كاريلو.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة النادي البلجيكي، مع مسؤولي بنفيكا في أقرب وقت من أجل التفاوض حول الأمور المالية، لإنهاء الصفقة.

🗞️تقارير صحفية

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▪️مدرب الهلال يفضّل التأني في اتخاذ قراره بشأن الأجانب

▪️المؤشرات تقول بأن اختيار المدرب وقع على جانج هيون سو، جيوفينكو، وجوميز على أن يحدد الإسم الأخير لاحقًا pic.twitter.com/m5Am2MCTnU — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 14, 2019

وتعمل إدارة الهلال، على إنهاء الصفقة لصالحها، وقد قدم عرضاً لإدارة النادي البرتغالي منذ أيام، بقيمة 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر ان بنفيكا، يريد التخلي عن لاعبه الدولي مقابل أعلى سعر، دون النظر إلى أي شيء آخر.