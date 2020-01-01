أندرلخت البلجيكي نادم على التعاقد مع نصري

يبدو أن الدولي الفرنسي عبئ على كل الأندية التي يلعب فيها

أبدى مايكل فيرسشوريين، المدير الرياضي لفريق أندرلخت البلجيكي، ندم فريقه على التعاقد مع الفرنسي سمير نصري.

نصري انضم إلى أندرلخت البلجيكي بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعد أن غاب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإيقاف الذي تعرض له لتناوله المنشطات، واللعب الموسم الماضي لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لم يحالفنا الحظ بالتعاقد معه لم نستفد منه حتى الآن بأي مجهود يذكر".

المزيد من الفرق

وتابع: "عندما تتعرض للإصابة في المرة الأولى الأمر مقبول، لكن الإصابة الثانية ليست أمر جيد على الإطلاق".

سمير نصري لم يشارك مع أندرلخت هذا الموسم سوى في 4 مباريات فقط وكان أخرها يوم 4 أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أكد أيضاً أن اللاعب الدولي الجامايكي كيمار لورانس كان في وجهة نظره صفقة ممتازة للغاية لصالح فريقه.

الاتحاد البلجيكي يعاقب أندرلخت بسبب كومباني

وأردف: " كان الأمر صعباً، لأن نيويورك لم ترغب في بيعه في البداية ولكن وجدنا اتفاقاً في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات، لقد توصلنا إلى صفقة كبيرة".

ويحتل أندرلخت المركز التاسع في الترتيب ، بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.