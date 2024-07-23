تعرض للانتقاد بسببها .. تاليسكا يمهد لسحب "إحدى صلاحيات" كريستيانو رونالدو في النصر

منافسة من نوع خاص في النصر..

عاش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، كابوسًا حقيقيًا، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

البرتغال ودعت بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، من دور ربع النهائي؛ دون أن يسجل رونالدو أي هدف.

ولم يتوقف كابوس الأسطورة البرتغالية عند ذلك؛ حيث تلقى هجومًا عنيفًا من الفضائيات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى عددٍ من المحللين وأساطير كرة القدم السابقين؛ بسبب إصراره على تنفيذ كافة الضربات الثابتة التي تحصل عليها منتخبه، على الرغم من فشله الكبير فيها.

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وبالتزامن مع الهجوم الجماعي تقريبًا على رونالدو.. نشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو لـ"تحدي الضربات الثابتة"، بين عددٍ من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في المعسكر الإعدادي المقام في البرتغال.

هذا التحدي؛ ضم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس، بالإضافة إلى الثنائي السعودي عبدالرحمن غريب والشاب عبدالعزيز العليوه.

وظهر تألق تاليسكا الكبير في تنفيذ "الضربات الثابتة"، حيث سجل جميع محاولاته؛ في رسالة ربما إلى ضرورة منحه هذه الصلاحية في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بدلًا من الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وبالفعل.. كان النجم البرزيلي يقوم بـ"تنفيذ" غالبية الضربات الثابتة التي يتحصل عليها الفريق النصراوي؛ وذلك قبل التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

جدير بالذكر أن مستقبل أندرسون تاليسكا مع النصر "لا يزال غامضًا"؛ حيث أكد العديد من الإعلاميين المقربين من النادي، على أن مجلس الإدارة سيقوم بـ"بيعه"، حال تلقيه عرضًا ماليًا جيدًا.