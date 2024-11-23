تعويضًا للغائب تاليسكا .. ستيفانو بيولي يكشف عن مفاجأة بشأن بديله أمام الغرافة آسيويًا!

تاليسكا لن يلعب أمام الغرافة

يبدو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا سيستمر غيابه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أمام الغرافة القطري، والمقرر له مساء يوم الإثنين المقبل.

تاليسكا غاب عن مباراة النصر الأخيرة ضد القادسية بسبب الإصابة، ليستمر غيابه عن مباراة الغرافة المقبلة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل عن أن اللاعب البرازيلي ويسلي سيسافر مع بعثة النصر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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ومن المتوقع أن يتواجد ويسلي في قائمة النصر بدلًا من مواطنه تاليسكا، الذي يبدو وأنه لم تكتمل جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الغرافة مساء الإثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات البطولة، إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 10 نقاط.