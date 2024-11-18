"النصر رفض شرط فنربخشه الغريب" .. الكشف عن تفاصيل مفاوضات انتقال تاليسكا للدوري التركي

اللاعب كان مثار جدل واسع مؤخرًا

أحاطت الشكوك بمستقبل أندرسون تاليسكا، نجم النصر، مؤخرًا بعد ارتباطه بالانتقال إلى صفوف فنربخشه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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الجناح البرازيلي الهداف مرتبط مع النادي السعودي بعقد مازال ممتدًا حتى صيف 2026، ورغم تواجده أساسيًا مع الفريق وأرقامه الجيدة جدًا إلا أن العديد من التقارير ادعت رغبة النصر في التخلص منه ووجود مفاوضات جدية مع فنربخشه حوله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برنامج برا ال18 وعبر مقدمه، عبد العزيز الجوهر، نفى تلك الأخبار تمامًا وأكد استمرار تاليسكا مع النصر حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، كما أوضح الصحفي علي المرشود أن المفاوضات حدثت بين الناديين بالفعل حول اللاعب لكن خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

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وأضاف حول تفاصيل تلك المفاوضات "كانت هناك محادثات بين النصر وفنربخشه حول تاليسكا في الصيف الماضي، لم تكن مجرد إشاعات بل مفاوضات حقيقية، ولكن كان للنادي التركي شرطًا غريبًا رفضه النصر على الفور وأوقف المفاوضات".

تابع موضحًا "فنربخشه طلب ضم تاليسكا بالإعارة مع تحمل النصر نصف راتبه، وهو ما رُفض على الفور من النادي السعودي، وقد أغلق الموضوع تمامًا الآن".