تطور جديد بشأن الرحيل .. تصرف مفاجئ من أندرسون تاليسكا مع زملائه!

تعرف على ما قام به تاليسكا

أصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا قاب قوسين أو أدنى، من الانتقال إلى نادي فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليقوم بتصرف جديد يكشف عن آخر التطورات.

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وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين تاليسكا والنصر بشأن مستحقاته، قبل انتقاله إلى فنربخشه، رغم وصول مسؤولي النادي التركي لاتفاق مع الطرفين.

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وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قيام تاليسكا بتوديع زملائه اليوم الجمعة، قبل مغادرة النادي.

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وبذلك أصبحت مسألة انضمام تاليسكا إلى فنربخشه محسومة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب ناديي النصر وفنربخشه.

يأتي رحيل تاليسكا بموافقة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والذي طلب التعاقد مع مهاجم جديد ليحل بدلًا منه، وهو ما يعمل عليه النصر حاليًا.