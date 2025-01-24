Al-Nassr v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

تطور جديد بشأن الرحيل .. تصرف مفاجئ من أندرسون تاليسكا مع زملائه!

أندرسون تاليسكاانتقالاتالنصردوري روشن السعودي

تعرف على ما قام به تاليسكا

أصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا قاب قوسين أو أدنى، من الانتقال إلى نادي فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليقوم بتصرف جديد يكشف عن آخر التطورات.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين تاليسكا والنصر بشأن مستحقاته، قبل انتقاله إلى فنربخشه، رغم وصول مسؤولي النادي التركي لاتفاق مع الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قيام تاليسكا بتوديع زملائه اليوم الجمعة، قبل مغادرة النادي.

المباراة التالية

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

وبذلك أصبحت مسألة انضمام تاليسكا إلى فنربخشه محسومة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب ناديي النصر وفنربخشه.

يأتي رحيل تاليسكا بموافقة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والذي طلب التعاقد مع مهاجم جديد ليحل بدلًا منه، وهو ما يعمل عليه النصر حاليًا.

إعلان