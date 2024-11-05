"أنا في خدمة النادي!" .. أندرسون تاليسكا يرد على الانتقادات ويوجه طلبًا إلى جماهير النصر

اللاعب لم يعد عنصرًا لا يُمس في النصر مثل السابق..

رد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على "الانتقادات" التي يتعرض لها؛ بسبب تذبذب مستواه في الموسم الرياضي الحالي.

تاليسكا سجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز (5-1) على العين الإماراتي، مساء الثلاثاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وقال تاليسكا في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة العين: "كرة القدم لعبة جماعية.. أعمل جاهدًا لتقديم كل ما أملك من إمكانيات؛ من أجل خدمة المدرب والفريق النصراوي".

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ورفض النجم البرازيلي "التعليق" بشكل سلبي، على ابتعاده عن "التشكيل الأساسي" لنادي النصر، في أكثر من مباراة خلال الموسم الرياضي الحالي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه في خدمة النادي دائمًا.

وأضاف: "عندما أظهر في أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ يكون هدفي أن يكون هذا الظهور بأفضل طريقة وشكل ممكن".

ووجّه أندرسون تاليسكا رسالة إلى جماهير العالمي، مطالبًا إياهم بـ"مساندة" الفريق في جميع المباريات؛ لأن النصر كيان رياض كبير، يستحق أن ينافس على كافة الألقاب والبطولات.

ووعد تاليسكا جماهير النصر، بتقديم مستويات أفضل خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن الفوز الكبير أمام العين، كان مهمًا للغاية من الناحية الفنية والمعنوية.

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده بالفوز على العين، إلى النقطة العاشرة من 4 مباريات، محتلًا "المركز الثالث" في جدول ترتيب منطقة الغرب بمسابقة النخبة الآسيوية، وبفارق نقطين عن الهلال "المتصدر" والأهلي "الوصيف".