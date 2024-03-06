الإصابة ليست الصدمة الوحيدة .. مفاجأة جديدة عن موقف أندرسون تاليسكا في النصر

تعرف على آخر تطورات مستقبل تاليسكا مع النصر

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يبدو أن إصابة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مؤخرًا، لن تكون هي الصدمة الوحيدة التي ستصيب جماهير النصر خلال الفترة المقبلة، بل أن هناك مفاجأة أخرى من العيار الثقيل!

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ويُعاني تاليسكا من إصابة قوية تعرض لها خلال الاستعداد لمواجهة العين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ولكن كشف الإعلامي عبد الله العبيد، عبر برنامج "برا 18" عن أنه يمتلك معلومة بأن تاليسكا سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن النصر، وأن إصابته أنهت مشواره مع العالمي.

وأضاف العبيد قائلًا: "النصر يُخطط لتغييرات كبيرة في الصيف القادم، وأعتقد أن تاليسكا بنسبة كبيرة سيرحل في الصيف القادم، في ظل وجود مفاوضات بين جميع اللاعبين".

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واختتم عبد الله العبيد تصريحاته، مُشيرًا إلى التغييرات ستشمل أيضًا اللاعبين المحليين في صفوف نادي النصر.

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