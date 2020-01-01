أنباء محبطة لدوري أبطال آسيا بسبب المقترح الجديد

يأمل الاتحاد الآسيوي دراسة الموقف خلال الفترة الحالية من أجل بحث عودة البطولات القارية

نفت تقارير صحفية محلية التقارير التي أشارت إلى تحديد أحدى الدول لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا.

وقالت صحفية "الشرق الأوسط" أن ذلك يأتي في ظل عدم وصول أي طلبات رسمية من قبل الاتحاد الآسيوي للاتحادات القارية المرشحة للاستضافة حتى الآن.

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ويأمل الاتحاد الآسيوي دراسة الموقف خلال الفترة الحالية من أجل بحث عودة البطولات القارية.

ويُمثل قرار استئناف مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، هاجساً كبيراً لدى الاتحاد القاري لكرة القدم.

ومن ضمن أبرز الاقتراحات يسعى الاتحاد الآسيوي اللجوء إلى نظام التجمع لتسريع إقامة المباريات في المسابقة واختتامها قبل نهاية العام الجاري 2020.

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ويصطدم الاتحاد الآسيوي بالعديد من العقبات في طريقها للاتفاق مع أكثر من اتحاد كروي في القارة من أجل استضافة مجموعة أو أكثر كدول محايدة في نظام التجمع.