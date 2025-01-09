أنباء سارة لهجوم برشلونة قبل كلاسيكو السوبر الإسباني

أنباء سارة لبرشلونة قبل لقاء ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سارة لجمهور برشلونة، قبل مواجهة ريال مدريد، المرتقبة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد، أمام برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نسبة مشاركة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المباراة النهائية كبيرة، وأن الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا ليست خطيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان المهاجم البولندي، قد تعرض إلى إصابة في مباراة، برشلونة، أمام أتلتيك بيلباو، مساء الأربعاء الماضي، في نصف نهائي السوبر، وعند خروجه أظهر بعض الانزعاج عند المشي.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي، شارك في جلسة الاستشفاء التي أقرها المدرب هانز فليك، للاعبين الذين بدأوا مباراة بيلباو.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أيضًا مشاركة داني أولمو، في هجوم برشلونة، بعد نهاية أزمته وتسجيله مرة أخرى في قائمة الفريق الكتالوني، بناء على قرار المجلس الرياضي الأعلى.