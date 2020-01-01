أنباء سارة لجمهور برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

مران برشلونة حمل أخباراً سارة للجماهير اليوم

شهد مران برشلونة اليوم، عودة جوردي ألبا للتدريبات الجماعية من جديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وتعرض الظهير الإسباني، لإصابة في مباراة فريقه أمام خيتافي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الليجا منتصف الشهر الجاري.

وكان ألبا يعاني من إصابة عضلية في الفخذ منذ مباراة خيتافي، وتكررت تلك الإصابة للاعب بكثرة هذا الموسم وأبعدته عن فريقه في العديد من المناسبات.

المزيد من الفرق

وغاب صاحب الـ 30 عاماً، عن فريقه في آخر مباراتين أمام إيبار في الدوري، ثم نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة، لمواجهة ريال مدريد مساء الأحد القادم في كلاسيكو الكرة الإسبانية، بالجولة الـ 26 من الليجا.

برشلونة يستعين بخدعة جوارديولا لإسقاط ريال مدريد في الكلاسيكو

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ولعب ألبا مع البلوجرانا هذا الموسم، 22 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وصناعة اثنين آخرين.