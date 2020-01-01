أنباء سارة لجماهير برشلونة في مران اليوم

أنباء جيدة بعد الهزيمة من فالنسيا بالأمس

شهد مران برشلونة الجماعي اليوم، عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي للتدريبات من جديد، بعد الإصابة القوية التي لحقت به.

وتعرض صاحب الـ 22 عاماً، إلى إصابة عضلية في نوفمبر الماضي، خلال مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل كيكي سيتين المدرب الجديد لبرشلونة، أن يعود ديمبيلي سريعاً لتعويض غياب لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مطلع الشهر الحالي.

مران اليوم أيضاً شهد مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة فالنسيا بالأمس، بالدوري الإسباني.

وتعرض الفريق الكتالوني إلى هزيمة بهدفين دون رد من فالنسيا، مساء أمس السبت في الجولة الـ 21 من الليجا.

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ومن المنتظر أن يلعب برشلونة أمام ليجانيس مساء الخميس القادم في دور الـ 16 لكأس إسبانيا، بينما سيلعب يوم الأحد القادم أمام ليفانتي في الدوري.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة.