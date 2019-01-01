أنباء سارة لجماهير النصر بخصوص إصابة عبدالفتاح آدم

كان اللاعب يُعاني من وجود تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ

يبدو أن عودة اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي النصر السعودي أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق، بعد غيابه لفترة طويلة.

وبحسب التقارير فأن "الحقنة" التي حصل عليها اللاعب في الركبة مؤخرًا أكدت إنه يسير على الطريق الصحيح من أجل العودة مُجددًا للمشاركة مع الفريق.

وكان اللاعب يُعاني من وجود تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ، وهو ما أبعد آدم عن العالمي منذ بداية الموسم.

وينتظر المدير الفني روي فيتوريا موقف اللاعب من أجل عودته مُجددًا للعب مع الفريق، خاصة في ظل عدم وجود بديل للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

أرقام متقاربة تُشعل مواجهة الشباب والتعاون

يُذكر أن عبد الفتاح آدم قد انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف التعاون الذي تألق في صفوفه.