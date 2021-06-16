أنا أشرب كل شيء.. ناينجولان يسخر من كريستيانو وبوجبا

النينجا يسخر من كريستيانو وبوجبا

سخر البلجيكي، رادجا ناينجولان من أفعال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوجبا الأخيرة بصورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

ماذا شارك ناينجولان مع جماهيره عبر إنستجرام؟

عبر خاصية "ستوري" شارك ناينجولان جماهيره صورة له وأمامه الكثير من الكحوليات والمياه الغازية مضيفًا تعليق: "أنا أشرب كل شيء".

ساخرًا من كريستيانو بعدما أزاح زجاجتي مياه غازية للشركة الراعية لبطولة أمم أوروبا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المجر، مطالبًا الجميع بشرب المياه بدلًا منها.

وعلى غرار كريستيانو قام بوجبا بإنزال زجاجة تتبع إحدى شركات الخمور الشهيرة، التي ترعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبطولة أمم أوروبا خلال المؤتمر.

يذكر أن البلجيكي، رادجا نيانجولان صاحب الـ33 عامًا أعلن اعتزاله اللعب دولياً، بعدما تم استبعاده من قائمة منتخب بلجيكا المشاركة فى بطولة كأس العالم الماضية روسيا 2018.

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