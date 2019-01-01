أمين الشرميطي يعود للدوري السعودي من بوابة الفيحاء

اللاعب التونسي يعود للدوري السعودي بعد 10 سنوات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الفيحاء، حصوله على توقيع المهاجم التونسي أمين الشرميطي لمدة موسماً واحداً، قادماً من صفوف النجم الساحلي التونسي.

ونشر النادي التونسي، بياناً يشكر فيه اللاعب على مسيرته، متمنياً له التوفيق في القادم، معلناً عن فسخ التعاقد بينه وبين الشرميطي.

وانضم المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، إلى صفوف النجم في يوليو 2017، بعد رحلة احتراف منذ عام 2008.

ويسعى الفيحاء إلى تدعيم صفوفه، في فترة الانتقالات الشتوية حالية، خاصة مع رحيل لاعبه عبد الله السالم، إلى النصر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولعب الشرميطي من قبل في السعودية، لصالح نادي الاتحاد في عام 2009، وحينها شارك في 14 مباراة مسجلاً سبعة أهداف.

الجدير بالذكر أن الفيحاء، يحتل المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد لعب 18 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ 13.