أمير مرتضى يكشف سبب تدريب جروس للزمالك

لماذا وافق جروس على التدريب في مصر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق وافق على العمل في مصر لزيادة سعره تمهيدًا لعودته للخليج مجددًا.

وكان جروس قد رحل عن الفريق الأبيض بنهاية عقده في 31 مايو السابق وبعد أيام قليلة من تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وعيُن خالد جلال بدلًا منه.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج "الماتش" "كنا نعلم منذ 3 أشهر أن جروس سيترك النادي بنهاية عقده، لأنه تلقى عرضًا من أحد الأندية يزيد كثيرًا ماليًا على ما يحصل عليه حاليًا".

"لم يكن ممكنًا الكشف عن هذا آنذاك، خاصة أنه قد يؤثر على تركيز اللاعبين ونتائج الفريق".

بلماضي: لم أواجه بوروندي للفوز، بل للإعداد لمواجهة كينيا

أضاف "جروس جاء إلى مصر ووافق على تدريب الزمالك لمدة موسم واحد بهدف زيادة سعره والعودة مجددًا للخليج، ذلك تفكير جميع المدربين واللاعبين القادمين من الخليج".

"وكان الاتفاق منذ ذلك الوقت على تعيين خالد جلال خلفًا له، لأنه من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في مصر للإشراف على الفريق في المباريات المتبقية من الموسم".

نجل رئيس الزمالك أوضح أخيرًا أنهم وفروا لجروس كل الدعم المطلوب، وأنهم ساهموا في إخفاء سلبياته وأبرزها عدم إجادته التعامل مع اللاعبين وخاصة اللاعب المصري.