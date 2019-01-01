أمير مرتضى: سأشتري أفريقيا كاملة بسعر صفقة حسين الشحات

المشرف العام على نادي الزمالك يتحدث عن سعر صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أمير مرتضى، المشرف العام على نادي الزمالك، على أنه بإمكانه شراء قارة أفريقيا بأكملها، بثمن صفقة حسين الشحات للأهلي.

وكان حسين الشحات انضم للأهلي، في يناير الماضي قادماً من العين الإماراتي مقابل 150 مليون جنيه مصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "هل يستحق أي لاعب مصري مبلغ كهذا، احترف موسماً واحداً فقط في الإمارات، وليس في ريال مدريد أو برشلونة".

وتابع: "الجميع يتهمني بإهدار المال العام في الزمالك، هل يعلم أحد سعر صفقة زيزو، لقد كان 4 مليون جنيه فقط".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعطوني ستة ملاين دولارات ونصف وسأشتري قارة أفريقيا كاملة، وليس لاعباً واحداً".

في حال استكمال الدوري المصري بدون اللاعبين الدوليين.. ما هو أكثر فريق سيتأثر سلبيًا بالقرار؟ 🤔 pic.twitter.com/se2t09b4Sd — جول مصر (@goaleg) May 27, 2019

وشارك زيزو، في فوز الزمالك بالأمس ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن الزمالك، يستعد لاستئناف مسابقة الدوري من جديد، يوم الخميس عندما يلعب أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ 31 من البطولة.