أمير مرتضى: تدخلنا في صفقة رمضان صبحي .. ورحيله ليس فشلًا للأهلي

رمضان صبحي يثير ضجة كبيرة برحيله عن الأهلي

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن حقيقة تدخل الأبيض في صفقة رمضان صبحي.

وتسبب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي خلال الأيام الأخيرة في ضجة كبيرة بسبب رغبته في اللعب لبيراميدز ورحيله عن الأهلي بسبب المقابل المادي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات عبر بث مباشر على موقع "انستجرام": "بالفعل الزمالك دخل في صفقة رمضان صبحي خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف: "قمنا بإرسال عرضًا رسميًا لنادي هدرسفيلد تاون، وتمت الموافقة من إدارة النادي الأبيض على طلباتهم لضم رمضان صبحي".

وتابع أمير مرتضى: "رحيل رمضان صبحي لا يعتبر فشلًا لإدارة الأهلي لأنه ملكًا للنادي الإنجليزي وليس للقلعة الحمراء".

وتنتظر الجماهير المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة، قرار رمضان صبحي بشكل رسمي، باختيار العرض الأمثل من أجل تجربة جديدة.