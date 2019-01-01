أمير مرتضى: الهزيمة أمام نهضة بركان معقولة واللاعبون لن يخذلوا الجماهير

الزمالك يبحث عن لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، العودة بخسارة بهدف وحيد أمام نهضة بركان المغربي، بالنتيجة المعقولة، معربًا عن ثقته في لاعبي الأبيض على حسم لقب الكونفدرالية لصالحهم.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمام الفريق البركاني في الوقت بدل الضائع، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أمير، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "الخسارة بهدف معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة، وفي الأخير لم يقصر أي من اللاعبين وقدموا مباراة جيدة، وإن كان هناك بعض الأخطاء، سيعمل الجهاز الفني على تصحيحها قبل لقاء الإياب".

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وأضاف: "نعاني من بعض الظروف كذلك في العودة بغياب عمر السعيد وحمدي النقاز لتراكم الإنذارات، لكن هناك بدلاء جاهزين كحازم إمام وخالد بوطيب وحميد أحداد، وأنا لدي ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على التعويض، وإن كان لقاء العودة سيكون صعبًا على الفريقين، لكننا لنا هدف واحد هو الحصول على الكأس".

المشرف العام على الكرة اختتم: "الجماهير سيكون لها دور مؤثر في المباراة، نحن سنقاتل من أجل إسعادهم، وننتظر دعمهم وملئهم للاستاد والتشجيع حتى آخر لحظة، واللاعبون من جانبهم لن يخذلوا الجماهير، لأنهم متعطشون للفوز".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 26 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.