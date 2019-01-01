كيف يمكن التأهل لأمم أوروبا 2020 عبر دوري الأمم؟

طريق معقد يضمن أربعة مقاعد إضافية

سيسدل الستار في الأيام القليلة المقبلة على تصفيات أمم أوروبا 2020، وسيتم التعرف على عشرين منتخباً سيحجزوا مقاعدهم مباشرة في البطولة التي ستقام بعدد من المدن الأوروبية الصيف المقبل.

ويوجد بالتصفيات عشر مجموعات، يعبر عن كل مجموعة فريقين، ليصبح مجموع المتأهلين 20 من أصل 24 هي عدد الفرق المشاركة بالنهائيات، فكيف تتأهل الأربعة فرق المتبقية؟

وضع الاتحاد الأوروبي نظاماً معقداً للبطاقات الأربع الباقية، وستكون عبر دوري الأمم الأوروبي الذي لُعب خلال الموسم الماضي في فترات التوقف الدولي وتُوجت البرتغال بلقبه يونيو الفائت.

وقُسمت الفرق إلى أربعة مستويات في دوري الأمم، كل مستوى منها سيكون له طريقاً خاصاً يمنح بطاقة عبور إلى نهائيات أمم أوروبا، وذلك عبر دورة ترقي تُلعب في مارس المقبل.

وينص النظام على أن 16 فريقاً ستتنافس في دورة الترقي، إذ يحق للفائزين بصدارة مجموعات دوري الأمم التأهل مباشرة إلى دورة الترقي، وإذا كانو تأهلوا بالفعل عبر التصفيات؟ يتم منح بطاقته للفريق الذي يليه في التصنيف في دوري الأمم.

ماذا لو كان الفريق من نفس التصنيف هو الآخر حسم تأهله؟ يحل محله الفريق الذي يليه في التصنيف من المستوى التالي، فلو كان الحديث عن مستوى A، وكانت كل فرقه متأهلة، تذهب بطاقة المشاركة في دوري الترقي لفريق من التصنيف B.

كل مستوى سيلعب دوري ترقي خاص به في مارس المقبل بمشاركة أربعة فرق بنظام خروج المغلوب عبر لقاءي نصف نهائي، ثم نهائي لتحديد صاحب بطاقة العبور للنهائيات الأوروبية، وبالتالي سنمتلك فريقاً عن كلاً من المستويات A-B-C-D، ويضمن الاتحاد الأوروبي حضور فرق من كل المستويات في أمم أوروبا من أجل تكافيء الفرص، وفتح الفرصة للجميع للمشاركة في الحدث الأهم.

وضمنت ثلاث فرق أماكنها في دوري الترقي حتى الآن، وهي اسكتلندا، جورجيا، وبلاروسيا، وذلك بسبب تصدرها مجموعتها في دوري أمم أوروبا.

وستقام قرعة أمم أوروبا 2020 في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وسيتم وضع أربع كرات بيضاء تمثل الفرق التي ستتأهل عن دورة الترقي بمارس المقبل بعد.