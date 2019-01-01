أمم أوروبا تشهد تطبيق "التغيير الإجباري" مع إصابات الرأس

سلامة اللاعبين قبل أي شيء

أوضحت تقارير أن هناك اتجاه لتطبيق قاعدة تفيد بوجود تغيير اضطراري إجباري ومؤقت في حال تعرض لاعب للإصابة على مستوى الرأس، وذلك بداية من أمم أوروبا المقبلة.

وأثارت إصابات الرأس التي يتبعها تعرض اللاعب لارتجاج داخل أرضية الملعب مخاوف العديدين في الآونة الأخيرة بسبب تكرارها ومدى خطورتها.

وبحسب "سكاي"، فاتحاد قواعد كرة القدم سيناقش تطبيق قانون يجبر الفريق الذي تعرض لاعبه لإصابة على مستوى الرأس بالتبديل مؤقتاً لحين التأكد من سلامته.

ويشبه الأمر ما يتم تطبيقه في لعبة الرجبي بتقييم اللاعب داخل أرضية الميدان، ثم خروجه للعلاج وإشراك بديل، وقد يتم عكس التبديل حال سلامة اللاعب الأساسي.

ونشر اتحاد قواعد اللعبة بياناً أوضح فيه مناقشته للأمر، مؤكداً أن سلامة اللاعبين تأتي فوق أي اعتبار، وأن العدل أيضاً لا يمكن تجاهله في ذلك الأمر.

وعلمت "سكاي" أن القانون قد يتم مناقشته الأسبوع المقبل، والتصويت عليه في فبراير القادم، ثم يبدأ التنفيذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في يونيو، مما يسمح بتطبيقه في أمم أوروبا.

وتنطلق أمم أوروبا 2020 في 12 يونيو المقبل، وتنتهي في الثاني عشر من يوليو.