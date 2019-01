أمل جديد - الشرطة ترجح وجود سالا على قيد الحياة

أصدرت السلطات المعنية بعمليات البحث عن الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي، بيانًا أعاد الأمل في إمكانية العثور على اللاعب حياً.

وفُقدت الطائرة التي تقل سالا في رحلته من نانت إلى كارديف بويلز مساء أول أمس واستمرت عمليات البحث عنها طوال الساعات الماضية دون العثور على أي بقايا تشير إلى حطام.

ونشرت شرطة جيرنسي المعنية بعمليات البحث بياناً عبر تويتر في التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي أشارت أنها تقوم بمهمة البحث بناء على أربعة احتمالات.

وذكر البيان أن الاحتمال الأول هو أن الطائرة هبطت في مكاناً ما وأن من كان عليها فشل في التواصل، والثاني هو أن تم العثور عليهم من قبل سفينة وفشلو أيضاً في التواصل.

