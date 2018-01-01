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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أمرابط يتحدث عن الفوز على الاتحاد ودعم جماهير النصر

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النصر والاتحاد - أمرابط
النصر يستمر في وصافة الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث نور الدين أمرابط، لاعب النصر، عن فوزهم على نظيره اتحاد جدة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي ليحافظ على وصافة الترتيب.

وقال أمرابط في تصريحات صحفية أن مستوى النصر يتحسن من فترة لأخرى خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي.

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وأكد المغربي أن الاتحاد كان منافسًا قوي خلال مباراة أمس الجمعة، وأن لاعبيه قدموا مباراة رائعة وأداء مميز وأجلوا حسم الثلاثة لنهاية المباراة.

واختتم أمرابط تصريحاته بالإشادة بجماهير النصر، موجهًا لهم الشكر على دعم الفريق في جميع الأوقات، وأن علاقته بهم قوية.

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ويحتل النصر وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 32 نقطة بعد مرور 14 جولة من المنافسات.

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