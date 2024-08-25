فانتازي جول لدوري روشن: تألق أسترالي مفاجئ.. وعوار يحفظ ماء وجه العرب

كيف كانت الجولة الأولى من أمازون فانتازي الدوري السعودي؟!

فرض الأسترالي كريج جودوين، مهاجم الوحدة، نفسه نجمًا للجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ولذلك كان أيضا هو نجم فانتازي جول برعاية أمازون السعودية.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

وللمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وتألق كريج جودوين، وسجل هدفين وصنع ثالثًا في تعادل الوحدة والرياض (3-3)، ليفرض نفسه نجمًا للجولة التي شهدت تألق السلوفاكي ماريك روداك حارس الاتفاق الذي حافظ لفريقه على نظافة الشباك أمام الشباب (1-0)، وكذلك بتصدياته.

وفي الخط الخلفي، تألق الثلاثي أبو الشامات من القادسية بحفاظه على نظافة شباك فريقه أمام الفتح (3-0)، وكذلك صناعته لهدف.

وبالمثل تألق البرتغالي بيدرو روبيتشو، مدافع الخليج بعدما صنع هدف فوز فريقه على ضمك (1-0)، وكذلك تألق عبد الله مادو مدافع الاتفاق.

وفي الوسط تألق الإيفواري فرانك كيسي بصناعته هدفي فوز الأهلي على العروبة (2-0)، كما تألق زميله عبد الكريم دارسي بتسجيله هدفًا من الهدفين.

وتألق كذلك حسام عوار في ظهوره الأول بتسجيله هدف فوز الاتحاد على الخلود (1-0)، وأيضًا لوكاس كال، نجم الرياض، الذي سجل هدفًا وصنع ثانيًا في التعادل (3-3) مع الوحدة.

وفي الأمام، وكالعادة تألق ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال وسجل هدفين في اكتساح الزعيم للأخدود (3-0)، كما تألق المكسيكي جوليان كينونيس بتسجيل هدفين من أهداف القادسية الثلاثة.

التشكيلة الأفضل

الحارس: ماريك روداك (الاتفاق)

الدفاع: بيدرو روبيتشو (الخليج)، عبد الله مادو (الاتفاق)، أبو الشامات (القادسية)

الوسط: فرانك كيسي (الأهلي)، عبد الكريم دارسي (الأهلي)، حسام عوار (الاتحاد)، لوكاس كال (الرياض)

الهجوم: جوليان كينونيس (القادسية)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، كريج جودوين (الوحدة)

Goal AR