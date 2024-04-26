ماذا يعلمنا درس كريستال بالاس وماتيتا في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

قدمت الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مجموعة من الدروس إلى متسابقي لعبة الفانتازي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بما شهدته من مفاجآت مدوية، وتغييرات كبيرة في نقاط اللاعبين وترتيب المتنافسين على الجوائز.

ولعل الأداء الهجومي لفريق كريستال بالاس، وتسجيله 7 أهداف خلال مباراتيه أمام وست هام (5-2) ونيوكاسل (2-0)، كان أكبر المفاجآت، وهو الفريق الذي يملك واحدًا من أضعف 5 خطوط هجومية بالدوري الإنجليزي.

وانفجر مهاجم الفريق جون فيليب ماتيتا، مسجلا هدفين في كل مباراة، ومستحوذًا على كل الأضواء الفانتازية خلال الجولة، إلى جانب بن وايت مدافع آرسنال، وجاراد برانثويت مدافع إيفرتون.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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ماذا نفعل مع لاعبي كريستال بالاس؟

بالطبع هرع متسابقو لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، في الجولة الماضية لاقتناء لاعبين على الأقل من فريق كريستال بالاس، بسبب جولة الدبل الماضية، وذهبت أغلب الاختيارات إلى ماتيتا وإبريتشي إيزي وأوليسي.

لن يضر ذلك من قام بتفعيل خاصية "فري هيت"، وإنما من لم يفعل الخاصية، فعليه أن يتخلص تدريجيا من عناصر كريستال بالاس، قبل بداية الجولة 37، فتاريخ الفانتازي يعلمنا أن ما حدث من هذا الفريق في الجولة الماضية هو الاستثناء بعينه، ومن الصعب أن يكرر لاعبون مثل ماتيتا وإيزي وأوليسي، نفس النقاط التي حصلوا عليها في الجولات المقبلة.

وننصح بتكرار التجربة مرة أخرى في الجولة 35 ولكن على نحو مختلف، وعلى الجميع التفكير في لاعبي تشيلسي وتوتنهام، لأن الفريقين يخوضان جولة دبل.

وليس هناك أي خلاف حول ضرورة تواجد كول بالمر، لاعب تشيلسي المتألق الذي ينافس هالاند على لقب هداف البريميرليج، وكذلك سون هيونج مين، هداف السبيرز.

هكذا علمتنا لعبة الفانتازي، فلا تنتظر النقاط التي تأتي من الطفرات مرتين، وما حدث من جانب ماتيتا وكريستال بالاس في الجولة الماضية، كان طفرة من الصعب أن تتكرر مرة أخرى هذا الموسم، وربما أيضا في الموسم المقبل.

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