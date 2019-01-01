أليو سيسيه يُشيد بجمال بلماضي ويتوقع مباراة قوية ضد الجزائر

تصريحات المدرب قبل مواجهة الغد المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أليو سيسيه المدير الفني للسنغال بنظيره للمنتخب الجزائري "جمال بلماضي" واصفًا إياه بالرجل التكتيكي الممتاز.

وتتوجه الأنظار غدًا الأربعاء إلى ملعب الدفاع الجوي حيث المواجهة الأبرز في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا بين الجزائر والسنغال، والتي من المتوقع أن تلعب الدور الأهم في صراع صدارة المجموعة، خاصة بعد انتصار الفريقين في مباراتهما الأولى.

وشدد سيسيه خلال المؤتمر الصحفي على جاهزية منتخبه للمباراة، مضيفًا "لدينا حماس كبير لنُرضي شعبنا، نستطيع أن نصنع الفارق وجعل بلادنا فخورة بنا".

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أضاف "جمال بلماضي مدرب تكتيكي من المستوى الأول، لكن لدينا أيضًا طريقة لعبنا وفلسفتنا الخاصة، فريقنا يزدحم بالمواهب الممتازة واللاعبين أصحاب الجودة، وسيعود لنا ماني وسيُقدم لنا دعمًا كبيرًا أمام الجزائر".

واصل سيسيه حديثه قائلًا عن الخُضر "منتخب الجزائر فريق قوي يمتلك لاعبين مؤهلين جيدًا، ستكون مباراة قوية وفاصلة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز، حالتنا المعنوية ممتازة ونحن جاهزون تمامًا. البطولة لاتزال طويلة، والجزائر عقبة لابد من تخطيها".

وأتم المدرب مؤكدًا أنه لم يُجهز خطة محددة لإيقاف رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي، مشددًا على احترامه لكامل أسماء محاربي الصحراء ومطالبًا لاعبيه بالتركيز الكامل للفوز عليهم.