قبول استئناف الاتفاق وتقليص عقوبة أليمان

خبر جيد لجماهير الاتفاق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قلصت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة لاعب الاتفاق "برايان أليمان" إلى 3 مباريات بدلًا من 5 بعد قبولها الاستئناف الذي تقدم به النادي السعودي.

وكانت اللجنة قد فرضت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب الأوروجواياني لـ5 مباريات مع تغريمه 20 ألف ريال إثر اعتدائه على لاعب نادي أحد في المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الـ18 من البطولة.

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وقد تقدم النادي باستئناف بعد تعيين محامٍ خاص يُتابع القضية، وأعلنت اللجنة اليوم قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، مما ترتب عليه تخفيض عقوبة الإيقاف إلى 3 مباريات رسمية لكن مع تثبيت الغرامة المالية.

وقد غاب اللاعب بالفعل عن مباراتي الفيحاء والفيصلي وسيُواصل الغياب أمام مباراة الحزم في الجولة القادمة من الدوري السعودي.