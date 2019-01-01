أليكس مورجان ترد على منتقديها بشأن "احتفال الشاي"

قضية التفرقة بين الجنسين تواصل إثارة الجدل.. وهذه المرة من قبل أليكس مورجان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

دافعت نجمة كرة القدم أليكس مورجان عن موقفها بخصوص احتفالها في مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم للسيدات.

وقادت مورجان منتخب بلادها للفوز على إنجلترا والتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات، لتضرب موعدًا ناريًا مع سيدات هولندا.

وبعد تسجيلها هدفًا في شباك منتخب إنجلترا، قامت مورجان باحتفال وكأنها تمسك بأحد أكياس الشاي، مما اعتبره البض إهانة لإنجلترا التي تشتهر بمشروب الشاي.

وحول ذلك، ردت أليكس مورجان بأن الجماهير تمتلك معيارين للحكم، مؤكدة أن كرة القدم النسائية لا زالت تتعرض للكثير من المضايقات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وقالت مورجان: "الاحتفال كان عاديًا، ولكنه أخذ بعدًا آخر لأنني أنا من قمت به، الكثير من الرجال يقومون بمثل هذه الاحتفالات ولا أحد يتحدث"

وأضافت: "صوفي تيرنر تفعل ذلك في كثير من الأحيان، إنها واحدة من الممثلات المفضلات لدي، لذلك لم تكن قصة ناجحة لإنجلترا بأي شكل من الأشكال"

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يذكر أن لاعبات منتخب أمريكا قد طالبن بالمساواة فيما يتعلق بالأجور بينهم وبين الرجال، حيث أن هناك فارقًا ضخمًا في الأجور بين الجنسين.