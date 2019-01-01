أليكس فيرجسون: أندية البريميرليج لن تهتم بالسوبر ليج

المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد يرى أن البطولة الجديد لن تجذب اهتمام الأندية الإنجليزية

يعتقد السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن الأندية الإنجليزية لن تهتم بالمشاركة في بطولة السوبر ليج.

وتجري مناقشات في الوقت الحالي، لإطلاق بطولة أوروبية جديدة تحمل اسم سوبر ليج ستضم أفضل الفرق الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون بدايتها في 2021.

وقال فيرجسون في تصريحات صحفية: "لقد قرأت تقريراً، يشير إلى وجود رابطة عالمية كبرى لأندية النخبة في أوروبا ستوفر تمويلاً كبيراً للأندية".

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وواصل: "بدون شك إنه موجه نحو المال، ولكن بالتأكيد هذا لن يكون جذاباً لأندية البريميرليج، الذي يعد أقوى دوري في العالم، خاصة بوجود دعم مالي كبير من الشركات الراعية".

وتابع: "أنا أجد صعوبة في احتياج فرق إنجليزية للخروج والمشاركة في تلك البطولة، العديد من الأندية الكبيرة ممكن أن تضيع تاريخها إن شاركت في تلك البطولة".