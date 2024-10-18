رغم عروض البريميرليج .. بايينا يعلن موقفه بوضوح بشأن الانضمام إلى برشلونة

الشرط الجزائي يُكبل جوهرة فياريال

كشفت تقارير صحفية، عن موقف أليكس بايينا، لاعب فياريال ومنتخب إسبانيا الواعد، من الانتقال إلى برشلونة في المستقبل القريب.

ووضع بايينا نفسه في مكانة مميزة، بعد تألقه في الاستدعاء الدولي الأخير لمنتخب إسبانيا، حيث هز شباك صربيا بهدف رائع، بينما يعتبر ثاني أكثر من صنع أهداف في الليجا (5 تمريرات حاسمة)، متساويًا مع لاعبي برشلونة لامين يامال ورافينيا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بايينا "مهووس" بفكرة اللعب لبرشلونة، رغم أنه سعيد داخل فياريال، مشيرة إلى أن البارسا يحافظ حاليًا على العلاقة مع وكيل اللاعب، لكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك.

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ولم يخف بايينا (23 عامًا) انجذابه إلى نادي برشلونة في مقابلة صحفية مع "RAC1" قبل بضعة أسابيع، حيث أشاد بالفريق الكتالوني ومدربه هانسي فليك وذهب إلى حد القول إن "نظام لعبهم يمكن أن يفيده".

وأوضحت "سبورت"، أن الشرط الجزائي في عقد بايينا والذي يبلغ 60 مليون يورو، يقف حائلًا كبيرًا في انتقال اللاعب الواعد إلى برشلونة، خصوصًا أن عقده مع فياريال يمتد حتى صيف 2028.

ورغم أن هذا الرقم يقارب كثيرًا قيمته السوقية (50 مليون يورو)، والتي تضاعفت 5 مرات خلال العامين الماضيين، إلا أن اللاعب نفسه اعترف في مقابلة أخرى مع إذاعة "لا كادينا سير"، أنه يجب مناقشة تخفيض الشرط الجزائي مع النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن بايينا لن يغادر فياريال إلا إذا كانت وجهته المقبلة برشلونة، حيث وجد اللاعب اهتمامًا مؤخرًا من أتلتيكو مدريد، كما تلقى عروضًا من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن رغبة اللاعب واضحة وهي الانتقال للنادي الكتالوني.