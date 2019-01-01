أليسون يُثني على ميسي ويتحدث عن نيمار وصلاح

صلاح غيّر تفكيره عن العرب..

أثنى أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، معتبرًا إياه اللاعب الأفضل في العالم ومؤكدًا على أنه من الجيد والمميز دومًا أن تُلاقي البرغوث الأرجنتيني في أرضية الملعب.

تأتي تصريحات أليسون على خلفية مباراة الأرجنتين والبرازيل المقرر لها السبت في المملكة العربية السعودية وديًا، ضمن استعدادات كلا الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر.

الدولي البرازيلي في حديث للصحافة قبل المباراة قال "من الجميع أن نواجه ميسي، هو الأفضل في العالم وقد سبق وأن واجهته في روما وليفربول وكذلك في كوبا أمريكا. هو لاعب جيد ولكنني لا أظنه الوحيد الذي سيشكل خطرًا علينا من منتخب الأرجنتين.".

"عندما تلاقي ميسي، هذا الأمر يجعلك تستعد بصورة أفضل، ينبغي علينا أن نكون جاهزين غدًا وأن نعطي كل ما لدينا في الملعب، آمل أن نتمكن من تحقيق الانتصار."

منتخب البرازيل سيدخل السوبر كلاسيكو وهو منقوص من نجمه الأول نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، والذي أُصيب في الجولة الدولية الماضية ومنذ ذلك الحين لم يلعب أي مباراة، واعتبر أليسون أنها خسارة كبيرة للسيليساو.

"عندما غاب نيمار عنّا في كوبا أمريكا تعاملنا بصورة كانت جيدة للغاية مع هذا الغياب وعوضناه بصورة إيجابية. بالتأكيد نتمنى أن يكون معنا في كل المباريات، ولكنه يعاني من الإصابات وهذا جزء من كرة القدم للأسف."

وأخيرًا، تطرق حارس روما السابق للحديث حول زميله المصري محمد صلاح، وقال عنه "صلاح مثل أعلى يحتذى به، دائمًا ما يكون بيننا تواصل وهو حقًا شخص مميز على الصعيد الإنساني.".

"بسببه أصبح عندي أفكارًا إيجابية عن العالم العربي وتغيرت نظرتي إلى الكثير من الأمور."

يذكر أن أليسون قد تعرض إلى إصابة في مطلع الموسم أدت إلى غيابه لفترة وصلت إلى شهرين عن المشاركات في ليفربول، ولكنه منذ أن عاد وهو يعيش مرحلة متميزة من التألق، فلم يخسر ولا مباراة حتى الآن ويُقدم مردودًا فنيًا مميزًا للغاية.