أليسون وماتيب جاهزان لمواجهة مانشستر يونايتد

ليفربول يستعيد نجميه قبل مواجهة مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول سيستعيد خدمات حارس مرماه أليسون بيكر ومدافعه جويل ماتيب قبل مواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب المصادر، سيكون ليفربول مكتمل الصفوف في هذه المباراة بالنسبة للاعبيه الأساسيين، حيث استعاد خدمات الثنائي أليسون بيكر وجويل ماتيب.

وتدرب كل من ماتيب وأليسون مع ليفربول اليوم بشكل طبيعي، الأمر الذي أعطى إشارة لوصولهما إلى الجاهزية التامة والاستعداد للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأصيب أليسون في أولى مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نورويتش سيتي، ما جعله يغيب عن الملاعب لأكثر من شهرين.

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بالعلامة الكاملة، حيث حقق 24 نقطة من خلال انتصاراته الثمانية في المباريات الثمانية التي لعبها.