أليسون: ليفربول سمكة قرش تشم رائحة الدم

أليسون يتحدث عن وضع ليفربول ونتائجه في البريميرليج

تحدث حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي أليسون بيكر عن وضعيه فريقه الحالية، حيث أكد أن الليفر أصبح شبيهًا بسمكة القرش المفترسة التي تشم الأشياء التي تنبعث منها رائحة الدم.

وينتظر ليفربول العودة إلى منافسات البريميرليج بعد انتهاء العطلة الشتوية، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على نورويتش سيتي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

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وحول ذلك، تحدث أليسون بيكر عن رغبة الفوز الموجودة عند لاعبي ليفربول بشكل مستمر والجوع للانتصارات كلما تحققت في مختلف البطولات.

وأضاف: "الآن أرى فريقًا ناضجًا بما يكفي للتعامل مع الظروف المخلتفة والوضعيات المعقدة للمباريات، لقد تحرك الفريق للأمام كثيرًا في السنوات الماضية.

وتابع: "رغم صغر أعمارنا إلا أننا أصبحنا فريقًا متمرسًا وشرسًا للغاية، إننا نحلم بالفوز بالبريميرليج وفزنا بدوري الأبطال ونريدها من جديد"

وأردف: "ليفربول الآن مثل سمكة قرش يشم ما تفوح منه رائحة الدم في الماء، لقد أصبحنا أكثر قدرة على إنهاء الهجمات وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف"

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يذكر أن أليسون فاز بجائزة القفاز الذهبي لأكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي رغم عدم تتويج فريقه باللقب.