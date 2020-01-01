أليسون: لا نسعى للأرقام القياسية وفيرمينو هام لليفربول

أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يؤكد أن فريقه يسير بشكل جيد لكنه لا يسعى لتحقيق الأرقام القياسية.

أعرب اللاعب البرازيلي أليسون بيكر عن سعادته بما يقدمه فريقه ليفربول من مستويات في الفترة الاخيرة سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأشاد من خلالها بزميله في الفريق ومواطنه روبرتو فيرمينو، وأكد أنه من أهم عناصر الفريق.

وقال أليسون: "فيرمينو هو واحد من أهم اللاعبين في الفريق بالوقت الحالي بالنسبة لنا، الجميع هنا هام لكن فيرمينو لا يسجل فقط عندما نحتاجه فهو يجعل الفريق يلعب بشكل منسجم أكثر ويعود للبناء من الخلف".

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وأضاف: "ذلك جيدًا بالنسبة لنا وشيء هو يحب القيام به ويحب أن يساعد الفريق وأنا سعيد للغاية لتسجيله ضد توتنهام لأنه في النهاية مهاجم ويجب أن يسجل الأهداف ليحافظ على ثقته".

وأكمل: "نحن كفريق لا نفكر كثيرًا في كسر الأرقام القياسية، لكن من الجيد أننا نحققها، نريد فقط أن نستمر في تقديم ما نقدمه حاليًا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لنجعل الجماهير سعيدة".

وأنهى تصريحاته: "كل ما نحاول فعله هو التركيز على المباراة المقبلة دائمًا وأن نقدم أفضل ما لدينا في كل مناسبة لنجعل الجميع فخورًا بنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بعد مرور 22 جولة وله مباراة مؤجلة ضد وست هام.