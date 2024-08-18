بعد إثارة القلق في برشلونة .. أليخاندرو بالدي يكشف طبيعة إصابته وموقفه من لقاء أتلتيك بيلباو

تعرف على موقف بالدي من المشاركة ضد أتلتيك بيلباو

حسم أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر لفريق برشلونة موقفه من المشاركة في مباراة أتلتيك بيلباو المقبلة، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما تعرض لإصابة في مواجهة فالنسيا أثارت القلق بين جماهير الفريق.

وغادر بالدي ملعب ميستايا مساء أمس في مباراة برشلونة ضد فالنسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها بالدقيقة 64 من عمر المباراة، وشارك بدلًا منه جيرارد مارتين، ليُثير قلق الجماهير.

ولكن بالدي نشر عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورًا له من مباراة برشلونة ضد فالنسيا، مُعلقًا عليها: "+3، لقد كانت مجرد ضربة، كل شيء جيد".

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وخاض بالدي المباراة الرسمية رقم 80 له مع برشلونة، حيث كان ظهوره الأول مع الفريق في سبتمبر 2021، خلال مواجهة بايرن ميونخ التي انتهت لصالح الأخير 3-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني.