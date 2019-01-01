أليجري يُضاف لقاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية

المدرب سعيد بهذا الإنجاز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أضاف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المدرب ماسيميليانو أليجري لقاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية، وقد تسلم جائزته من مارتشيلو ليبي.

وتُوج أليجري خلال مسيرته بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان قبل أن يُضيف 5 ألقاب مع يوفنتوس، وقد أعلن رحيله عن البيانكونيري الأسبوع الماضي ومرشح لتدريب أكثر من فريق أبرزهم بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وجاء في بيان الاتحاد "أليجري هو المدرب الإيطالي الوحيد الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية للاسكوديتو، ولديه في المجمل 6 ألقاب، بجانب 4 ألقاب لكأس إيطاليا و3 لكأس السوبر الإيطالي".

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"لقد دخل التاريخ بالفعل كأحد أفضل المدربين، وذلك رغم أنه في عامه الـ51 فقط. أليجري سيترك بصمة لأنه فائز لم يفقد حس اللعبة. إنه عقلاني ويُدرب للاستمتاع باللعبة والتي على حد قوله كانت وستبقى بسيطة".

أما أليجري نفسه، فقد قال "أترك فريقًا يمتلك جينات الفوز في شفرته الوراثية. وأجد اليوم فرصة لأشكر كل من عمل معي خلال تلك السنوات الخمسة، لقد كانوا أشخاصًا رائعين، على المستوى الشخصي قبل المهني".

"والآن ومع نيلي شرف أن أكون جزءً من تاريخ كرة القدم الإيطالية، أنا سعيد للتبرع بالميدالية التي ترمز إلى نهاية تلك الفترة الرائعة".

يُذكر أن أليجري تبرع بميدالية الفوز بلقب الاسكوديتو للموسم الجاري لتُعرض في المتحف الخاص باتحاد كرة القدم الإيطالي.