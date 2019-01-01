هل يدخل أليجري تاريخ برشلونة من أوسع الأبواب؟

المدرب مرشح للعمل مع البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

علم جول من مصادره الخاصة أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني المقال من تدريب يوفنتوس ينتظر ما ستفعله إدارة برشلونة في الأيام القليلة القادمة، خاصة بما يخص مستقبل المدرب إرنيستو فالفيردي.

وكان يوفنتوس قد أعلن تخليه عن أليجري لعدة أسباب أبرزها فشله في تقديم الأداء والنتائج المطلوبة في دوري أبطال أوروبا، فيما تُثار الشكوك كثيرًا حول مستقبل فالفيردي بعد خسارته كأس الملك أمام فالنسيا وخروجه الصادم أمام ليفربول من التشامبيونزليج.

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ورغم تجديد عقد فالفيردي لموسم إضافي، إلا أن هذا العقد الجديد قد لا يخرج للنور، إذ تتحدث عدة تقارير عن إقالة المدرب خاصة بعد توفر مدرب بقيمة أليجري في السوق.

إذ يُعجب المدرب الإيطالي الإدارة في كتالونيا، سواء من حيث أسلوب لعبه المتوازن بين الدفاع والهجوم أو تعامله مع النجوم وآخرهم وأبرزهم كريستيانو رونالدو، مما سيُساعده على قيادة غرفة ملابس بها ليونيل ميسي ولويس سواريز وغيرهم من النجوم.

وفي المقابل قال أليجري أنه سينتظر عرضًا جيدًا ومقنعًا للعمل الموسم القادم وإلا سينال قسطًا من الراحة، مؤكدًا أن لا عروض جدية حتى الآن.

المثير أن أليجري إن تعاقد مع البارسا سيدخل تاريخ النادي من أوسع الأبواب، إذ سيكون المدرب الإيطالي الأول في تاريخ برشلونة.