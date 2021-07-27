أليجري يطالب رونالدو بتحمل المزيد من المسؤولية

المدرب العائد من جديد يوجه رسالة للنجم البرتغالي

طالب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، قائد الفريق كريستيانو رونالدو، بتحمل المسؤولية الكاملة وقيادة الشباب في الفترة المقبلة.

رونالدو عاد إلى يوفنتوس هذا الأسبوع، بعد شهور من التكهنات حول مصيره، قبل انتهاء عقده مع النادي الإيطالي في 30 يونيو 2022.

بافل نيدفيد نائب رئيس النادي أكد أن رونالدو سيبقى مع الفريق، ليخرج أليجري العائد مجددًا للفريق برسالة للنجم البرتغالي.

ماذا قال أليجري؟

المدرب الإيطالي قال في مؤتمر صحفي:"رونالدو لاعب عظيم وشخص ذكي، تحدثت معه أمس مثلما تحدثت مع باقي اللاعبين".

وأضاف:"قلت له إن الموسم القادم سيكون في غاية الأهمية، وأشعر بسعادة كبيرة لمقابلته مرة أخرى، لكن الآن المسؤولية أصبحت أكبر بالنسبة له، الفريق الحالي أصغر بكثير مما كان عليه منذ 3 سنوات".

وتابع:"أتوقع قدر كبير من المسؤولية على رونالدو، وهو في حالة بدنية وفنية جيدة، هناك بعض اللحظات التي سأحتاج فيها للتدوير والاعتماد على جميع اللاعبين عندما نلعب مباراة كل 3 أيام".

ماذا قدم رونالدو مع أليجري؟

صاحب الـ36 سنة سبق أن لعب مع أليجري قبل رحيله عن يوفنتوس في فترته الأولى، حيث سجل 21 هدفًا في 31 مباراة بالدوري الإيطالي ليقود الفريق للفوز باللقب.

وقام بتكرار نفس الأمر تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري في الموسم التالي 2019/2020، قبل أن يخسر الفريق الدوري مع المدرب المقال أندريا بيرلو.

ورغم الحالة السيئة ليوفنتوس على المستوى الجماعي، إلا أن رونالدو لم يتأثر فرديًا مع بيرلو، حيث سجل 36 هدفًا في 44 مباراة بكل البطولات الموسم الماضي.

كيف يبدو مستقبل باولو ديبالا؟

أليجري تطرق كذلك إلى مستقبل باولو ديبالا، حيث ينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني في يونيو 2022 وهناك محادثات حول التجديد له.

وقال مدرب السيدة العجوز:"ديبالا في حالة فنية وذهنية ممتازة، لقد تحدثت معه وهو متحفز ومستعد للموسم الجديد، هو لاعب يجيد تسجيل الأهداف بشكل مستمر، بمعدل 20 إلى 25 هدفًا في الموسم".

وأوضح:"باولو يمكنه تسديد الركلات الحرة، ويستطيع صناعة الفارق في أي وقت بواقع خبرته مع يوفنتوس، يمكنه أن يكون نائب القائد لأن بونوتشي ترك الفريق وعاد مرة أخرى".

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