أليجري يرفض خلافة كومان في هولندا

مدرب يوفنتوس السابق بلا عمل

كشفت تقارير صحفية أنّ منتخب هولندا عرض على ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، خلافة رونالد كومان بعد رحيل الأخير إلى صفوف برشلونة.

كومان تولى تدريب برشلونة بعد خسارة الفريق الكتالوني بثمانية لهدفين من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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وانتهت أصعب مشكلة للمدرب الجديد في برشلونة بعد إعلان ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، عبر جول استمراره في البلوجرانا.

وقالت شبكة "سكاي" إنّ أليجري تلقى عرضًا رسميًا منذ عدة أيام لتدريب المنتخب الهولندي إلا أنّه رفض لرغبته في تدريب الأندية.

وأشارت إلى أنّ أليجري لا يرى نفسه مدربًا لمنتخب مثل هولندا في الفترة الحالية ويفضل الاستمرار في إيطاليا.

ويقترب هينك تين كات، مدرب الاتحاد السعودي السابق، من تدريب منتخب هولندا في ظل رغبة من نجوم الطواحين بالتعاقد معه.

أليجري حقق لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس 5 مرات متتالية كما قاد السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكان المنتخب الهولندي قد انتصر على بولندا بهدف نظيف يوم الجمعة الماضية وسوف يلعب ضد إيطاليا غدًا، الإثنين.