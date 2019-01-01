أليجري يرفض الحديث عن مانشستر يونايتد.. ولكنه يتعلم الإنجليزية

هل يتجه أليجري إلى البريميرليج؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس التعليق على التقارير التي تربطه بتدريب مانشستر يونايتد، إلا أنه أكد تعلمه للغة الإنجليزية.

وقال أليجري في تصريحاته لمجلة سبورتوي البولندية:"لست جيداً بما فيه الكفاية في اللغة الإنجليزية، ولكني أتعلم".

وكان أليجري قد غادر يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، بعد 5 أعوام توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي لخمس مرات على التوالي.

ولا يزال هناك عام في عقد أليجري مع يوفي، والذي لم يتم فسخه بعد، إذ يتقاضى المدرب راتبه دون عمل.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر على حافة إقالة مدربه أولي جونار سولشار بعد بداية كارثية للبريميرليج.