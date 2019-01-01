أليجري: مبدئي في يوفنتوس كان إحاطة نفسي بأشخاص أذكياء

المدير الفني الإيطالي يعدد عوامل النجاح بالنسبة له

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس، أنه يتعمد أن يحاوط نفسه بالأشخاص الأذكياء معتبراً أن هذا ضمن أسباب نجاحه.

وقال أليجري في تصريحات صحفية: "أنا شخص أحب أن أتحدى نفسي، عندما وصلت إلى يوفنتوس وبعد فترة كونتي قال البعض إنني قد تحطمت".

وواصل: "إذا أردت أن تفعل كل شيء بنفسك فلن تصل إلى أي مكان، لا يمكنني أن أكون طبيب الفريق ومدرب اللياقة البدنية في وقت واحد".

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وتابع: "كان مبدئي في يوفنتوس هو إحاطة نفسي بأشخاص أذكياء، حتى عندما كنت لاعباً كنت أحاول التعلم من زملائي في الفريق".

وأكمل: "يجب على المدرب خلق جو متناغم للعمل، ومشاركة المسؤوليات مع الآخرين وحل المشاكل معاً".

وتطرق المدرب الإيطالي، إلى الحديث عن لاعبه السابق ماريو ماندجوكيتش، وقال عنه: "إنه لاعب مثالي، أعطاني مساحة كبيرة للمناورة، أعتبره واحد من أهم إنجازاتي".