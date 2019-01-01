أليجري: التكنولوجيا تقتل فن التدريب في كرة القدم

المدرب الإيطالي من أعداء التكنولوجيا في التدريب

يعتقد ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي، أن التكنولوجيا تقتل فن إدارة كرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية: "لم يكن لديّ جهاز كمبيوتر، حصلت على جهاز ipad أعطتني إياه إدارة يوفنتوس، لأشاهد المباريات من عليه وأسجل الإحصائيات".

وواصل: "ولكن لحسن الحظ أنني أمتلك ذاكرة قوية وأتذكر ما يحدث في المباريات، المدرب يجب أن يتنفس كرة القدم".

وتابع: "إذا كان لديك آلة للقيام بكل شيء فلم يعد لديك لاعبون يفكرون، إذا اعتاد اللاعبون على التفكير فسوف يجدون دائماً حلولاً".

وأكمل: "في يوفنتوس كنا نعتمد على وضع اللاعبين في مراكز تسمح لهم بالتمرير والتفكير لاتخاذ أفضل قرار في تلك اللحظة".

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وشغل أليجري منصب المدير الفني ليوفنتوس في الفترة من 2014 وحتى الصيف الماضي، وحقق مع الفريق كافة الألقاب المحلية كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

واستطرد صاحب الـ 52 عاماً حديثه وقال: "كرة القدم هي فن والفنانين هم اللاعبون من الطراز العالمي، أنت لست مضطراً لتعليمهم فقط ضعهم في المكان المناسب للقيام بأفضل ما يكون".