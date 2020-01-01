أليجري: أتعلم الإنجليزية وهذا موقفي من تدريب سان جيرمان

المؤشرات تقرب ماسيمليانو أليجري أكثر من البريميرليج ومانشستر يونايتد

اعترف ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وأبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد أنه يقوم بتعلم الإنجليزية في الوقت الحالي.

وكان أليجري قد قرر أخذ استراحة من التدريب لمدة عام بعد رحلة شاقة مع البيانكونيري في إيطاليا امتدت إلى 5 سنوات ما بين 2014 و2019.

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وبخصوص ذلك، أكد أليجري أنه ما زال يمتلك 4 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي يستطيع خلالهم الاستقرار على النادي الذي سيقوم بتدريبه.

وأكد كذلك أنه من المؤكد أن سبتمبر المقبل لن يأتي إلا وقد عاد إلى التدريب من خلال تجربة جديدة، ولكنها لا تبدو بملامح واضحة حتى الآن.

وأضاف: "لن أتحدث عن مستقبلي خلال الوقت الحالي، لا يمكنني الحديث عن نادٍ يمتلك مدرب يشرف عليه، إن هذا ضروري من أجل احترام المدربين"

وتابع: "لقد اتصل بي باريس سان جيرمان وعرضوا عليّ خلافة توماس توخيل بداية من الموسم المقبل، ولكن ليس لدي أي قرار بشأن ذلك"

وأردف: "المدربون الذين يفهمون ويدركون نوع الفريق الذين سيدربونه ومدى ملائمته لهم هم المدربون الكبار، يجب أن تكون تلك القرارات مدروسة"

وتطبيقًا على حالة كلوب قال: "يورجن كلوب كان ذكيًا عندما درس جيدًا الانتقال إلى تجربة جديدة مع ليفربول، وعقب نجاحه مع دورتموند حقق نجاحات أكبر هناك"

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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد ذكر أنه يتعلم الإنجليزية بالفعل في الوقت الحالي، ولكن ذلك لأسباب شخصية لا علاقة له بوجهته المقبلة في عالم التدريب.