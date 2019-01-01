ألونسو مستفزًا آرسنال: تشيلسي معتاد أكثر على الفوز بالألقاب

الفريقان يلتقيان مساء اليوم في نهائي الدوري الأوروبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي الحديث عن إصابة اللاعبين بالإرهاق خلال مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم، مؤكدًا أنهم فريق اعتاد الفوز بالألقاب أكثر من منافسه.

ويلعب تشيلسي اليوم مباراته الـ63 في الموسم وقد قطع مسافة 2864 ميلًا ليصل أذربيجان وتحديدًا مدينة باكو حيث يُقام النهائي، وهو ما دعا العديد للحديث عن الحالة البدنية للاعبين والتشكيك في قدرتهم إكمال المباراة بنفس الجودة حتى النهاية.

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ألونسو نفى كل هذا بقوله "نحن لسنا مرهقين من هذه الأشياء ولدينا أيام لنتعافى. نحن نتدرب جيدًا كل يوم. إنها مباراة نهائية، الفرصة الأخيرة للفوز بلقب ما هذا الموسم، لذا هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

الاعب الإسباني أكد على أهمية الفوز بلقب ما بالنسبة للنادي واللاعبين والجماهير، مشددًا على رغبتهم الكبيرة بالفوز وأنها لا تقل عن رغبة آرسنال الحريص على الفوز للعب في دوري الأبطال الموسم القادم بعدما فقد تلك الفرصة عبر البريميرليج.

مضيفًا في تلك النقطة "نحن بحاجة للفوز بلقب ما هنا في تشيلسي، مثل آرسنال تمامًا. فزنا بألقاب أكثر منهم في السنوات القليلة الأخيرة ونحن معتادون أكثر على الفوز بالألقاب. لا أعتقد أن هذا شيئًا سيئًا بل هو أفضل بالنسبة لنا".

الظهير الأيسر صاحب الأدوار الهجومية أوضح أخيرًا أنه لا يهتم بالتسجيل خلال المباراة، بل الأهم لديه هو الفوز باللقب.